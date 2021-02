Österreich gegen Koppelung von Agrarhilfen an Arbeiterrechte

Österreich lehnt eine Initiative des portugiesischen Ratsvorsitzes zur Einführung einer Koppelung von Agrarförderungen an Sozial- und Arbeitnehmerrechte ab. Das geht aus einem Ratsdokument hervor, dass der APA am Freitag vorlag. Unterstützt wird Österreich dabei von zwölf weiteren EU-Staaten. Der Grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz und Interessenvertretungen kritisieren das Vorgehen von Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) unterdessen scharf.

"Die Ausbeutung von Arbeiter*innen im Agrarsektor ist in Europa gang und gebe", kritisierte der Grüne EU-Abgeordnete Waitz. "Es ist längst überfällig diesen schweren Missstand endlich zu beheben." In Österreich würden bäuerliche Familienbetriebe "massiv unter der unfairen Konkurrenz durch Dumping- Industrieproduktion leiden." Dass Österreich und damit Köstinger gegen den portugiesischen Vorschlag kämpfe, bezeichnete Waitz als "unverantwortlich und unverständlich".

"Unverständnis" zeigt auch die Agrarexpertin der Arbeiterkammer Maria Burgstaller. "Die Vorschrift, einen Teil oder die gesamten Agrarförderungen bei groben Verstößen zu verlieren, würde so manchen Betrieb zur Einhaltung der sozialen Rechte seiner Arbeitskräfte umstimmen", heißt es in einer Aussendung. Zudem hätten Steuerzahler "Gewissheit, dass von den jährlichen 55 Milliarden an EU-Agrarförderungen nicht auch Betriebe profitieren, die ihre ErntearbeiterInnen ausbeuten".hätten Steuerzahler "Gewissheit, dass von den jährlichen 55 Milliarden an EU-Agrarförderungen nicht auch Betriebe profitieren, die ihre ErntearbeiterInnen ausbeuten".