Österreich für Errichtung von Ukraine-Sondertribunal

Österreich ist einer Staatengruppe beigetreten, die die Errichtung eines Sondertribunals zur Verfolgung der russischen Aggression gegen die Ukraine zum Ziel hat. Wie das Außenministerium am Freitag weiter mitteilte, gehören der von der Ukraine geleiteten Koalition damit insgesamt 33 Staaten an.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hatte bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Vorjahr Ermittlungen aufgenommen. Die Haager Strafverfolger dürften nach jüngsten Medienberichten bald Haftbefehle gegen bestimmte russische Staatsbürger beantragen. Diesen werde vorgeworfen, an der Entführung ukrainischer Kinder und an Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Moskau erkennt die Zuständigkeit des Strafgerichtshofes nicht an.