Österreich feiert Republiksjubiläum mit Staatsakt

Das offizielle Österreich wird den 100. Jahrestag der Errichtung der Republik mit einem Staatsakt feiern. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) laden dazu am Vormittag des 12. November in die Wiener Staatsoper ein. Die Autorin Maja Haderlap hält die Festrede.

“Wir leben heute in Österreich in Frieden und Freiheit, haben einen funktionierenden Sozialstaat, eine starke, stabile Wirtschaft und ein hohes Bildungsniveau. Diese Erfolgsgeschichte – den 100. Jahrestag der Errichtung der Republik – feiern wir am 12. November”, betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag.