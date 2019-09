Österreich feiert 60-jährige CERN-Mitgliedschaft

Österreich ist seit 60 Jahren Mitglied des europäischen Teilchenforschungszentrums CERN bei Genf (Schweiz). Dieses Jubiläum nimmt die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zum Anlass für eine Wissenschaftswoche von Donnerstag bis 12. September in Wien. Besucher können dabei nicht weniger als das Universum treffen, verspricht der Titel "Meet the Universe".

Mit der vom ÖAW-Institut für Hochenergiephysik (Hephy) organisierten Ausstellung, Vortrags- und Veranstaltungsreihe in der Aula der Wissenschaften in Wien-Innere Stadt wagen sich die Wissenschafter an die großen Fragen der Physik: Was ist beim Urknall vor 13,8 Mrd. Jahren genau passiert, woraus besteht das Universum eigentlich und wie könnte es vielleicht einmal enden, was genau sind Dunkle Materie und Dunkle Energie?