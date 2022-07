Österreich bleibt bei EU-Digitalisierungsindex auf Rang 10

Österreich rangiert beim Stand der Digitalisierung auch heuer auf dem 10. Platz unter den 27 EU-Staaten. Besonders gut sei Österreich beim "Humankapital" und bei der Integration digitaler Technologien durch Unternehmen, Aufholbedarf gebe es bei Cloud-Anwendungen und Big Data-Nutzung, geht aus dem am Donnerstag präsentierten Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2022 (DESI) hervor. Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) will Österreich bis 2025 unter die Top 5 bringen.

"Klar ist, hier gibt es noch viel zu tun", erklärte Tursky gegenüber der APA. Um die Top 5 zu erreichen, "werden wir sowohl in den Breitbandausbau und in die digitale Verwaltung investieren". Als "wichtigen Meilenstein" bezeichnete Tursky digitale Ausweise. "Für Österreich ist es essenziell, dass wir zu den Digitalisierungs-Gewinnern gehören", fügte er hinzu.

Lob gab es von der EU-Kommission vor allem für den Bereich "Humankapital" mit Ausnahme des Indikators "Unternehmen, die eine Weiterbildung in Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) anbieten". Laut dem zuständigen Staatssekretariat in Wien liegt der Anteil IKT-Fachkräfte in Österreich über dem EU-Schnitt, gleichzeitig liegt aber auch der Anteil der Unternehmen, die Probleme haben, spezielle IKT-Stellen zu besetzen, über dem EU-Durchschnitt.