Österreich beliebtestes Zielland für deutsche Studenten

Österreich ist für deutsche Studenten nach wie vor das Zielland Nummer eins für ein Auslandsstudium. Im Jahr 2017 waren nach Angaben des deutschen Statistischen Bundesamts 28.700 Deutsche an österreichischen Hochschulen inskribiert. Dahinter folgen die Niederlande (21.900) und Großbritannien (15.700).

In Österreich studieren die Deutschen übrigens am häufigsten Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen. Sowohl in den Niederlanden als auch in Großbritannien inskribieren sie dagegen vor allem Wirtschaft, Verwaltung und Recht.