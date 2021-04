Österreich bei Start-up-Finanzierungen in Europa auf Rang 16

Österreich ist im Corona-Jahr 2020 bei Start-up-Finanzierungen im europäischen Vergleich auf Platz 16 gelandet. Die Gesamthöhe der öffentlich bekannten Finanzierungsrunden stieg hierzulande von 183 auf 212 Millionen Euro, geht aus einer am Sonntag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) hervor. Im Spitzenreiter-Land Großbritannien sammelten Start-ups 13,9 Mrd. Euro ein, gefolgt von Deutschland mit 5,3 Mrd. Euro und Frankreich mit 5,2 Mrd. Euro.

Die höchste Finanzierung in Österreich erhielt im vergangenen Jahr die Krypto-Handelsplattform Bitpanda mit 45,6 Millionen Euro, gefolgt von der Bau-App-Firma Planradar mit 30 Mio. Euro und dem Marketingdaten-Start-up Adverity mit 26,3 Mio. Ebenfalls eine zweistellige Millionensumme von Investoren bekam der Internet-Marktplatz für generalüberholte Produkte refurbed mit 15 Mio. Euro und das BioTech-Startup OncoOne mit 13 Mio. Euro. Bei der Zahl der Finanzierungen lag Österreich im Europa-Vergleich auf Platz 9, sie stiegen deutlich von 88 (2019) auf 145 (2020). Es habe sich der Trend fortgesetzt, dass es in Österreich viele kleine Finanzierungen gebe, meinte der Start-up-Experte von EY, Florian Haas. Die zehn größten Finanzierungen in Österreich hatten laut EY 2020 ein Durchschnittsvolumen von knapp 17 Mio. Euro, in der Schweiz von 67 Mio. Euro und in Deutschland von 154 Mio. Euro.