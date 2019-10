Österreich bei Globalisierung auf Rang 6 zurückgefallen

Österreich bleibt hoch globalisiert, verliert aber geringfügig gegenüber anderen Ländern. Die Globalisierung hat zwar zuletzt zugenommen, dennoch ist das Land im Index der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich auf Rang 6 zurückgefallen. Vor wenigen Jahren gab es noch Platz 4. Weltweit habe die Globalisierung zuletzt nur noch leicht zugenommen, vermerkt die KOF in ihrer Untersuchung.

Auslöser seien wohl protektionistische Tendenzen in vielen Teilen der Welt. "Auch die soziale Globalisierung kommt kaum noch voran", so die KOF. Zwischen 1990 und 2007 hatte der weltweite Grad der Globalisierung rasant zugenommen, seit der Finanzkrise ist aber der Schwung verloren gegangen. Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017, erfassen also noch nicht die aktuellen Handelskonflikte zwischen den USA und China, die ab 2018 zu Strafzöllen geführt haben.