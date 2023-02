Österreich begehrtes Pflaster für globale Luxusmarken

Trotz Krisen und Inflation ist Österreich ein begehrtes Pflaster für internationale Händler im Luxussegment. Allein im Vorjahr sind Modelabels wie Roberto Cavalli und Iris von Arnim, die zum LVHM-Imperium zählende Uhrenmarke TAG Heuer sowie die Juweliere Bulgari und Renésim neu in den österreichischen Markt eingetreten. Heuer sollen Luxusbrands wie der Schmuckhersteller Van Cleef & Arpels, die Modemarke Stone Island aus dem Hause Moncler oder die Uhrenmarke Longines kommen.

"Das Luxusklientel gibt weiterhin Geld aus. Am Graben oder Kohlmarkt wird jedes Geschäft kurzfristig nachvermietet", sagte Walter Wölfler vom Immobilienberater CBRE im APA-Gespräch. Die Spitzenmieten in der Wiener Innenstadt lagen im vierten Quartal 2022 bei 360 Euro pro Quadratmeter im Monat für Flächen zwischen 100 bis 200 Quadratmetern. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es noch 320 Euro je Quadratmeter.

"Für kleinere Flächen können die Quadratmeterpreise deutlich höher liegen", räumte Wölfler ein. Die Spitzenmiete sei vor allem von der Nachfrage im Luxussegment abhängig. Da diese derzeit für Wien sehr hoch sei, sei mit weiteren Erhöhungen zu rechnen, so der Immobilien- und Handelsexperte.

2022 sind insgesamt 21 internationale Händler neu in den österreichischen Markt eingetreten. Im Jahr davor waren es mit 22 ähnlich viele, wobei 2021 jene Neueintritte enthalte, die 2020 wegen Corona verschoben worden seien, so Wölfler. Hatte die Pandemie noch für einen starken Zuzug von Online-Lebensmittellieferdiensten gesorgt, so zogen sich Anbieter wie Flink und Jokr nach nur kurzer Zeit wieder zurück.