Österreich auf Frankfurter Buchmesse mit 80 Ausstellern

Österreich ist auf der Frankfurter Buchmesse mit 80 Ausstellern vertreten, die Steiermark traditionell mit einer eigenen Delegation von Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Mit dabei einige steirische Autoren wie Thomas Raab, Katharina Pressler oder Harald Darer, die am Stand der IG Autoren Autorinnen aus ihren Neuerscheinungen lasen.

Außenminister Alexander Schallenberg war bei der Eröffnung des österreichischen Gemeinschaftsstandes kurzfristig verhindert, an seiner statt sagte der aus Berlin angereiste Botschafter Peter Gruber: "Als österreichischer Botschafter in Deutschland hat man ein gutes Leben, wenn es um Bücher und Literatur geht, da ist man auch in Deutschland eine Großmacht". Kulturlandesrat Drexler, der die Stände von steirischen Verlagen wie Stocker, Styria oder Droschl besuchte, sprach von der Frankfurter Buchmesse als einer "Reizüberflutung im positivsten Sinne". Am Droschl-Stand sei auch bei der Buchmesse 2018 die Anregung für die Skulptur zu einem Literaturpreis der Steiermark entstanden.

"Steirische Autoren" entpuppte sich bei der Messe als weit gefasst - Studienzeit in Graz oder Lebensjahre in der Landeshauptstadt genügten. In diesem Sinne hätte die Steiermark ja auch zwei Nobelpreisträger, scherzte Kulturlandesrat Drexler in Anspielung auf Elfriede Jelinkes Geburtsort Mürzzuschlag oder Peter Handkes Zugehörigkeit zur Grazer Gruppe. Apropos Handke: Die zahlreich vertretenen österreichischen Verlage, die Werke von Handke im Programm haben wie etwa Jung und Jung aus Salzburg, haben ihre Stände prominent mit Porträt-Plakaten des in Paris lebenden Kärntners hervorgehoben - wie auch die deutschen Verlagshäuser.