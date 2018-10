Österreich aktiv gegen Ausbau der Atomkraft

Als sich in Österreich am 5. November 1978 eine Mehrheit gegen die Nutzung des AKW Zwentendorf aussprach, war das ein wichtiger Impuls für den sich in der Folge heraus­bildenden Grundkonsens des Verzichts auf Atomkraft.

Ausschlaggebend dafür war der hohe Anteil an Nein-Stimmen in Vorarlberg. Dieses „erstaunliche Phänomen“ ist zwar immer noch ein österreichisches Unikum, das Image der Atomkraft sieht der Risiko­forscher Wolfgang Liebert aber zunehmend unter Druck.

Wie andere Industriestaaten war auch Österreich in den Siebzigerjahren auf dem Weg in Richtung Nutzung der Atomenergie. Die Anti-AKW-Bewegung rund um das bereits fertig gebaute Kernkraftwerk Zwentendorf führte 1978 zur Volksabstimmung und in weiterer Folge in einen äußerst belastbaren „erstaunlichen Grundkonsens“ zum Verzicht auf Atomenergie, so der Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften (ISR) der Universität für Boden­kultur (Boku) Wien.

„Dass nach dem heuer 40 Jahre zurückliegenden Signal für die ,Umkehr in Österreich’ die politische und gesellschaftliche Meinung gegen Kernenergie und -waffen seit vielen Jahren ,derart festbetoniert’ ist, sei ein ,erstaunliches Phänomen’“, sagte Liebert. Dazu passe auch, dass Österreich versuche, international eine sehr aktive Rolle im Versuch zur Durchsetzung des Atomwaffenverzichts sowie gegen den weiteren ­Ausbau der Atomenergie zu spielen.

Rechnet sich nicht mehr

Liebert nennt in diesem Zusammenhang Österreichs Vorstoß vor dem EuGH, gegen Staatsbeihilfen für den Ausbau des britischen Atomkraftwerk Hinkley Point C. „Das ist ein Prototyp für osteuropäische Nuklearprogramme, die auch neue Reaktoren errichten oder ans Netz bringen wollen. Aus wirtschaftlicher Sicht rechnet sich das eigentlich überhaupt nicht mehr – andere regenerative Energieformen sind viel günstiger und viel klüger“, so der Wissenschafter. Die Umsetzung solcher Projekte funktioniere daher nur mit massiven staatlichen Subventionen, gegen die Österreich weiter versuche vorzugehen. „Das ist schon mehr als sich sozusagen nur im nationalen Kontext wohlzufühlen“, so Liebert.