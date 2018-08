ÖRV nominierte Kader für Heim-WM in Innsbruck

38 Tage vor Beginn der UCI-Straßenrad-Weltmeisterschaften in Innsbruck und Tirol hat der Österreichische Radverband (ÖRV) seine Kader für die einzelnen Bewerbe und Kategorien bekanntgegeben. Die dritten Rad-Weltmeisterschaften auf österreichischem Boden nach Villach 1987 und Salzburg 2006 finden vom 22. bis 30. September statt.

Rund tausend Athletinnen und Athleten kämpfen in zwölf Rennen an acht Wettkampftagen in den drei Disziplinen Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren und Straßenrennen um die Medaillen.