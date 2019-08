ÖRV in Ottensheim mit Heimbonus um Olympia-Quotenplätze

Die ersten olympischen Ruder-Weichen für Tokio 2020 werden ab Sonntag für acht Tage in Linz-Ottensheim gestellt. Bei den wichtigsten Weltmeisterschaften in diesem Olympia-Zyklus geht es um das Gros der Quotenplätze für die nächstjährigen Spiele. Österreichs 28-köpfige, auf zwölf Boote verteilte Abordnung hat den Heimvorteil auf seiner Seite, mit dem soll es auch zu einem Medaillengewinn reichen.

Praktisch einzige Kandidatin dafür ist Magdalena Lobnig. Die Kärntnerin reiste am Donnerstag mit der Referenz nach Oberösterreich an, bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften Bronze geholt zu haben. Je nach Bootsklasse liegen sieben bis neun Japan-Fahrkarten bereit, im von Lobnig bestrittenen Einer sind es neun. Nach eben erst überwundener Nebenhöhlenerkrankung muss sich die Kärntnerin ab dem Vorlauf am Sonntag noch an ihre Topform heranarbeiten.