ÖOC um Lösung der eskalierten Neuwahl-Causa bemüht

Im Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) ist man bemüht, die in der Vorwoche eskalierte Neuwahl-Causa möglichst ohne weiteren Imageschaden zu lösen. Bis zum 14. Juni ist ein neuer Wahlausschuss zu bilden, der der ÖOC-Hauptversammlung im Herbst einen mehrheitsfähigen Vorschlag zur Besetzung des zwölfköpfigen Vorstandes um den für seine Wiederwahl kandidierenden ÖOC-Präsidenten Karl Stoss vorlegen soll.

Stoss wird zu den in der ÖOC-Geschichte einmaligen Vorgängen kommenden Montag bei einem Pressetermin Stellung beziehen. Der 66-jährige Vorarlberger ist seit 2009 im Amt, als sein enger Vertrauter leitet Peter Mennel als Generalsekretär mit Florian Gosch (Marketing) und Christoph Sieber (Sport) die Geschäfte des ÖOC. Mennel wollte sich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz nicht zu den Turbulenzen um die Zusammensetzung des Vorstandes und andere Hintergründe äußern, verwies aber auf die wertvolle Arbeit des bisherigen Führungsgremiums mit den Vizepräsidenten Peter Schröcksnadel, Otto Flum und Elisabeth Max-Theurer.

"Es ist nicht meine Aufgabe, mir meinen Vorstand auszusuchen. Ich kann nur sagen, ich bin mit dem derzeitigen Vorstand äußerst zufrieden in den letzten Jahren, weil sie in ihrem Mittelpunkt das Wohlergehen der Athleten bei ihren Wettkämpfen gestellt haben, und das muss man auch anerkennen", sagte Mennel zur APA - Austria Presse Agentur.

Neben dem Hauptaugenmerk auf das Wohlergehen der Sportler seien auch die guten Verbindungen des Vorstandes ins Kalkül zu ziehen. "Für uns ist es auch äußerst wichtig, bei Bedarf auf das ausgezeichnete internationale Netzwerk von Karl Stoss zurückgreifen zu können, wenn Not am Mann ist, wenn man es benötigt." Stoss' Sorge gelte vor allem den Sportlern, nicht zuletzt wegen der notwendigen Miteinbeziehung der Athletenvertreter in den Neuwahlprozess sei der zusätzliche Durchgang vor der Neuwahl leider nötig, so Mennel.