ÖNB zeigt im Prunksaal Gartenkunst einst und heute

Man muss schon zweimal hinschauen, um die historische Ansicht mit der heutigen Realität in Einklang zu bringen: Um 1900 bot der Wiener Türkenschanzpark noch einen deutlich anderen Anblick, wie eine schwarz-weiß Fotografie aus dieser Zeit belegt. Sie ist Teil der neuen Sonderausstellung "Von Gärten und Menschen" im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, die die Entwicklung der Landschaftsarchitektur ebenso thematisiert wie die Auswirkungen der Klimakrise.

Immerhin komme der Bereitstellung sowie Gestaltung von Grünoasen und Freiräumen angesichts der "akuten ökologischen Krise" eine besondere Bedeutung zu, betonte ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger am Mittwoch. Aber nicht nur deshalb bieten die 130 Exponate zu 70 verschiedenen Gärten einen Einblick in die Wechselwirkung von Natur und Gesellschaft. "Gärten ohne Menschen sind nicht denkbar, nicht möglich", meinte Kurator Christian Maryška, weshalb er gemeinsam mit seiner Kollegin Lilli Lička vielfach auch Personen in den Fokus rückt.

So sind etwa Künstler und Politiker wie Gustav Klimt oder Bruno Kreisky in ihren Gärten zu sehen, aber natürlich spielt auch die Habsburger Monarchie und ihre Leidenschaft für Pflanzen sowie Gartengestaltung eine Rolle. Dass Pop-Up-Events etwa schon vor 200 Jahren en vogue waren, verdeutlicht ein Kupferstich, der einen temporären Garten im Palazzo della Ragione in Padua zeigt. Dieser wurde, inklusive extra angelegtem Hügel mit Tempel, anlässlich des Besuchs von Kaiser Franz I. errichtet - Nachhaltigkeit spielte dabei wohl keine so große Rolle.