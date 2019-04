OeNB-Spitze uneinig zu Reform der Bankenaufsicht

Die Folgen der Reform der Bankenaufsicht - die von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) abgezogen und ganz bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) angesiedelt wird - werden von der Notenbankspitze recht unterschiedlich beurteilt. Während OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny sich um die Unabhängigkeit der Notenbank sorgt, sieht OeNB-Präsident Harald Mahrer diese "in keiner Weise gefährdet".

Dem hat am Donnerstag der Präsident des OeNB-Generalrates, Harald Mahrer, widersprochen. “Die Unabhängigkeit der OeNB sehe ich in keiner Weise gefährdet”, befand Mahrer in einer Stellungnahme an die APA.