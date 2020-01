OeNB rechnet mit harmonisierter Inflationsrate von 1,4 %

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet heuer eine nach EU-Standard harmonisierte Inflationsrate (HVPI) von 1,4 Prozent. Für die Folgejahre 2021 und 2022 lautet die Schätzung auf 1,5 bzw. 1,6 Prozent, wie die OeNB am Dienstag mitteilte. Gegenüber den Prognosen von Oktober entspricht das einer leichten Senkung der Aussichten.

Die Messung der Inflationsrate sei immer auch mit Ungenauigkeiten behaftet, so die OeNB. So seien derzeit der Online-Handel sowie die Kosten von Eigenheimen nicht in der Berechnung der Teuerung erfasst. Da der Online-Handel potenziell preisdämpfend wirken würde, spreche das Fehlen der Komponente für eine leichte Überschätzung der Inflation. Die Einbeziehung der Kosten von Eigenheimen würde die Inflation dagegen wegen der steigenden Immobilienpreise eher nach oben treiben und damit für eine Unterschätzung der Teuerung sprechen. In Summe würden sich die beiden Messfehler tendenziell ausgleichen, schreibt die OeNB.