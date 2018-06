OeNB: Lage der österreichischen Banken hat sich normalisiert

Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 hat sich die Lage der österreichischen Banken wieder normalisiert. "Die Gewinne sind wieder auf Vorkrisenniveau, die Kreditvergabe hat wieder deutlich angezogen", betonte OeNB-Vizegouverneur Andreas Ittner am Mittwoch anlässlich der Präsentation des 35. Finanzmarktstabilitätsberichtes in Wien.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise seien große Restrukturierungen durchgeführt worden, so Ittner. Zusätzliches Kernkapital sei aufgebaut worden, Altlasten wurden reduziert und die Aufsicht sei gestärkt worden.

Trotz des bisherigen Kapitalaufbaues sollten die Banken ihre Kapitalisierung weiter stärken. Mit 15,1 Prozent liege die Kernkapitalquote nur leicht über dem EU-Schnitt. Weil mehr von den Gewinnen ausgeschüttet werde, verliere der Kapitalaufbau trotz Rekordgewinnen an Fahrt. Die Profitabilität sei nur Dank gesunkener Risikokosten gestiegen.

Die Kredite an Unternehmen und Haushalte haben sich in Österreich im Vorjahr dynamisch entwickelt. Zum ersten Mal seit fünf Jahren stellte dabei der heimische Finanzsektor die wichtigste Fremdfinanzierungsquelle dar und stellte knapp die Hälfte der Finanzierungsmittel bereit. Kredite an private Haushalte wurden weiterhin von Immobilienfinanzierungen getragen, aber auch Konsumkredite verzeichneten Wachstumsraten, wie Hauptabteilungsdirektorin Doris Ritzberger-Grünwald ausführte. Fremdwährungskredite gingen weiter zurück.