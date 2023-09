OeNB: Kräftige Firmengewinne haben Inflation mit befeuert

Deutlich gestiegene Unternehmensgewinne haben die Inflation mit nach oben getrieben, so eine aktuelle Analyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). "Im Durchschnitt erklären Unternehmensgewinne ein Viertel der Jahresinflation 2022", rechnen die Studienautoren vor. Im ersten Quartal 2023 erreichte demnach deren Beitrag einen Höchststand: 40 Prozent der Inflation in dieser Periode seien durch steigende Gewinne erklärbar.

Am Beginn der steigenden Teuerung im Jahr 2021 waren noch die hohen Importpreise für die Preisrallye verantwortlich, dann schlugen die Gewinne zu Buche. Von Löhnen ging demnach im vergangenen Jahr noch kein relevanter Preisantrieb aus, was daran liegt, dass sie zeitverzögert steigen.

Ab dem zweiten Halbjahr 2023 habe ein Wandel stattgefunden: Die Löhne haben zugelegt und sind aktuell zum "bestimmenden Inflationstreiber" geworden, so die Nationalbank. Mehr als zwei Drittel der erhöhten Preise würden nun volkswirtschaftlich betrachtet in die höheren Löhne fließen, berichtete heute der "Standard" mit Verweis auf die Zahlen der OeNB.

In den Einleitungsworten ihres "Themen-Fokus" schreiben die Experten der OeNB: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der ab Mitte 2021 zu beobachtende Inflationsanstieg zunächst durch stark gestiegene Importpreise - insbesondere für Energie und verarbeitete Güter - ausgelöst wurde. Seit Mitte des Jahres 2022 sind aber zunehmend Zweitrundeneffekte zu beobachten: Steigende Unternehmensgewinne verstärkten den Preisauftrieb - zuerst hauptsächlich im Energiesektor, später aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen." Hier landet die OeNB in der Gastro- und Tourismusbranche: "So erklärten die Gewinne in der Gastronomie und Hotellerie im ersten Quartal 2023 ein Viertel des Verbraucherpreisanstiegs."