OeNB-Gouverneur Holzmann zum Jahreswechsel optimistisch

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, gibt sich zum anstehenden Jahreswechsel als Optimist. "2020 wird ebenso wie 2019 sicher kein einfaches Jahr, es birgt jedoch zahlreiche Chancen", so Holzmann am Freitag. Holzmann rechnet im kommenden Jahr mit einem Anziehen der Weltwirtschaft, das Zinsumfeld dürfte etwa gleich bleiben.

"Die Weltwirtschaft sollte nächstes Jahr wieder etwas stärker wachsen, wenngleich der IWF zuletzt seine Prognosen wieder gekürzt hat. Entscheidender Einfluss kommt in dieser Hinsicht unter anderem dem Wirtschaftswachstum Chinas sowie den US-Präsidentschaftswahlen vom 3. November 2020, aber auch dem weiteren Verlauf der Handelskonflikte zu", so Holzmann.

Im Euroraum führe ein schwaches Wirtschaftswachstum von etwas über einem Prozent noch nicht automatisch zu einem konjunkturellen Aufschwung, die Talsohle sollte jedoch Mitte des Jahres durchschritten werden, so der Gouverneur. Österreichs Unternehmen und Banken seien den schwierigen Exportbedingungen kommendes Jahr gewachsen.

Der Jahresanfang werde wohl im Zeichen des Brexit stehen, so Holzmann. "Ökonomisch betrachtet verlieren beide Seiten durch den Austritt, wobei die Verluste für das Vereinigte Königreich wahrscheinlich merklich stärker ausfallen werden als für die EU und Österreich. Selbst im Falle eines 'Soft-Brexit' kommen ökonometrische Schätzungen verschiedener Institutionen und Academia zu einem mittelfristigen BIP-Verlust von rund 1,5 Prozent für das Vereinigte Königreich und deutlich schwächeren Auswirkungen in der EU und Österreich." Für die Verhandlungen über die künftigen EU-UK-Beziehungen bleibe bis zum Jahresende 2020 nur wenig Zeit. Das könnte die Unsicherheiten erhöhen, so Holzmann.