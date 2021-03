OeNB-Ergebnis 2020 auf 10 Mio. Euro abgeschmolzen

Der Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise macht sich auch in der Bilanz der Oesterreichischen Notenbank (OeNB) deutlich bemerkbar. Das geschäftliche Ergebnis schmolz auf 10 Mio. Euro zusammen. Davon sind 8 Mio. Euro Gewinnanteil des Bundes, teilte die Nationalbank am Dienstag mit. Die ausgeweiteten Hilfsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) blähten indessen die Bilanzsumme auf einen neuen Höchstwert von 228 Mrd. Euro auf.

"Natürlich haben diese volkswirtschaftlich erforderlichen geldpolitischen Maßnahmen auch die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-Rechnung der OeNB beeinflusst. Das geschäftliche Ergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich geschmälert.", sagte der Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann am Dienstag laut einer Aussendung. Im Jahr 2019 hatte das geschäftliche Ergebnis noch mehr als 300 Mio. Euro ausgemacht, davon waren rund 250 Mio. Euro an den Bund gezahlt worden.

Das Nettozinsergebnis halbierte sich von 681 Mio. Euro auf 374 Mio. Euro. Erhöhten Einlagen der Kreditinstitute, welche deutliche Zinserträge brachten, standen Zinsaufwendungen in Höhe von 370 Mio. Euro für längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, sogenannten TLTROs, gegenüber, so die Notenbank. Weiters lasteten Abschreibungen auf Fremdwährungen in Höhe von 297 Mio. Euro auf dem Ergebnis, diese konnten jedoch durch die Auflösung einer Risikorückstellung in gleicher Höhe aufgefangen werden. Gleichzeitig wurde eine neue Risikorückstellung von 225 Mio. Euro getätigt, so die Notenbank.