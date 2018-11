OeNB: Die Österreicher veranlagen ihr Geld lieber indirekt in Wertpapiere

Die Österreicher veranlagen lieber auf indirektem Weg – beispielsweise über Investmentfonds oder Vorsorgekassen – in Wertpapiere, anstatt ihr Geld auf eigene Faust in Aktien und Anleihen zu stecken.

„Die Österreicherinnen und Österreicher legen Wertpapiergeschäfte bevorzugt in die Hände institutioneller Anleger“, sagte Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik der OeNB. Als Gründe hierfür sieht der Experte vor allem das stärkere Vertrauen privater Investoren in gemanagte Produkte gepaart mit eventuell mangelndem Finanzwissen sowie die Möglichkeit, die Investmenttätigkeit an andere delegieren zu können. Während bei der direkten Veranlagung in Wertpapiere verstärkt in Aktien als in Anleihen und vermehrt in inländische Wertpapiere investiert wird, ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung der indirekten Wertpapierveranlagung ein etwas anderes Bild. So steigt dadurch laut OeNB der Anteil des in Anleihen investierten Vermögens stark an und erreicht mit 139 Mrd. Euro rund zwei Drittel des gesamten Wertpapiervermögens von 214 Mrd. Euro. Zudem verschiebt sich der Investmentfokus durch die Auslagerung an institutionelle Investoren stark ins Ausland. Dies liegt vor allem an den strengeren Diversifizierungsvorgaben sowie den größeren Anlagevolumina der institutionellen Investoren, erläutert die OeNB.