OeNB-Belegschaft bittet EZB-Chef Draghi um Unterstützung

Die Belegschaft der Oesterreichischen Nationalbank befürchtet eine Verschlechterung ihrer Arbeitsverträge durch die geplante Verlagerung der Bankenaufsicht zur FMA und ersucht nun unter anderem EZB-Präsident Mario Draghi um Unterstützung gegen die Pläne von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP). Die Unabhängigkeit der österreichischen Notenbank sei gefährdet, wird gewarnt.

Wie “Die Presse” am Mittwoch online berichtet, haben sich gleich drei europäische Gewerkschaften bzw. Vereinigungen zusammengetan und in Briefen vom 4. Dezember an den EZB-Präsident Draghi und die Präsidentin des EZB-Aufsichtsrates Daniele Nouy, ihre “tiefe Besorgnis” über den Ministerratsvortrag vom 21. November 2018 zum Ausdruck gebracht, in dem Löger angekündigt hat, der Nationalbank die Bankenaufsicht zu entziehen und bei der Finanzmarktaufsicht anzusiedeln.