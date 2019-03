OeNB attestiert heimischen Banken gute Größe

Vor zehn Jahren, als die internationale Finanzkrise um sich griff, hatten die Banken Österreichs samt ihrer Auslandsaktivitäten eine sehr ungesunde Größe für das Land. 2008 machte die Bilanzsumme des Bankensektors nicht weniger als 400 Prozent des BIP aus. Ende des 3. Quartals 2018 lag deren relative Größe bei 265 Prozent. Die OeNB zeigte sich mit der "Gesundschrumpfung" zufrieden.

Frühere Problembanken sind aus dem Markt genommen worden, die Bilanzsumme ist in Summe gesunken, das BIP gestiegen. Notenbankgouverneur Ewald Nowotny und sein Vize Andreas Ittner sprachen am Donnerstag von einer gesunden Struktur nach der strukturellen Konsolidierung zehn Jahre nach der Krise. Die Anzahl der Banken ist in diesen zehn Jahren um ein Drittel gesunken.