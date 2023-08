ÖM-Silbermedaille für die Rankweilerin Selma Preg

Bei den nationalen Titelkämpfen in Haslach wurde die Petanque Spielerin starke Zweite.

RANKWEIL. Mit der Silbermedaille durch Selma Preg bei den österreichischen Tete a Tete-Meisterschaften in Haslach hat der Club Petanque Vinomna den nächsten großartigen Erfolg eingefahren. Die Rankweilerin belegte in der Vorrunde den fünften Platz, behielt dann in den K.O.-Spielen die Nerven und feierte zwei klare Siege. Der Erfolgsrun von Preg wurde erst im Finale gestoppt, wo sie der neuen österreichischen Meisterin Susanne Berghammer knapp mit 10:13 unterlegen ist. Den Sprung unter die besten 16 Herren schaffte Jonas Preg, im Achtelfinale schied der Rankweiler aber aus und belegte damit den geteilten neunten Platz. Schon in zwei Wochen steht mit dem Bundesliga-Finale in Wien das nächste Highlight für den CPV Rankweil an.VN-TK