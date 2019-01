Ölpreis könnte mittelfristig steigen

Die Welt blickt gebannt auf die internationalen Rohstoffmärkte. Denn die Preisentwicklung der wichtigsten Rohstoffe ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Weltkonjunktur.

Die OPEC-Mitgliedsstaaten sowie zehn weitere Nicht-OPEC-Produzentenländer haben sich im vergangenen Dezembernach langwierigen Verhandlungen bei ihrem Treffen in Wien auf eine Förderkürzung in Höhe von 1,2 Millionen Fass pro Tag verständigt. Die Umsetzung sollte mit Jahresbeginn2019 erfolgen. Da als Basis für die Kürzung die Fördermenge von Oktoberherangezogen wird, strebt die OPEC somit für die nächsten Monate eine Gesamtförderung in Höhe von 31,7 Millionen Fass pro Tag an. Vergleicht man diese Zahl mit dem von der Internationalen Energieagentur für 2019 erwarteten OPEC-Ölbedarf in Höhe von31,3 Mio. Fass pro Tag würde sich für das nächste Jahr ein im Schnitt immer noch mit rund400.000 Fass pro Tag überversorgter Ölmarkt ergeben. Hierin sind allerdings zwei Dinge nicht berücksichtigt. Zum einen spricht so manches dafür, dass die Ölexporte des Irans sowie die Ölförderung in Venezuela im nächsten Jahrweiter zurückgehen werden. Zum anderen hat die Regierung in der kanadischen Ölprovinz Alberta vor einer Woche ihre Ölunternehmen dazu verpflichtet, ihre Ölförderung mit 1. Jänner 2019 aufgrund von Kapazitätsproblemen zu reduzieren. Da diese bei den angeführten Punkte in dem von der IEA prognostizierten OPEC-Ölbedarf für 2019 nichtberücksichtigt sind, ist der verlautbarte Beschluss der OPEC-Mitgliedsstaaten durchauseine Maßnahme, die sowohl die zuletzt verzeichnete Talfahrt beim Ölpreis stoppen als auch mittelfristig wieder zu einem Anstieg auf zumindest70 US-Dollar pro Fass Brent führen sollte. Derzeit steht das Fass Brent bei einem Preis von61 US-Dollar und verlor 2018um neun Prozent an Wert.