Ölbedarf steigt 2020 laut OPEC auf 101 Mio. Fass pro Tag

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) rechnet, dass der weltweite Öl-Bedarf nächstes Jahr auf im Schnitt 101 Millionen Fass (je 159 Liter) pro Tag steigen wird, rund 1,1 Prozent mehr als die für heuer erwarteten täglich 99,92 Mio. Barrel. Die stärksten Zuwächse werden für China, Indien, Asien insgesamt und Afrika erwartet, Europa dürfte wie heuer rund 0,2 Prozent Minus verzeichnen.

Den für heuer erwarteten globalen Verbrauchsanstieg hat die OPEC in ihrem neuen Monatsbericht von Freitag marginal um 0,04 Mio. Barrel/Tag (mb/d) auf 1,10 mb/d Plus nach unten revidiert. Dies ist vor allem auf die schwächer als erwartete Ölnachfrage aus dem OECD-Raum, Amerika, Teilen Asiens und dem Mittleren Osten im ersten Halbjahr 2019 zurückzuführen, so die Begründung der Organisation.