Ökostrompläne der Parteien laut Umweltschützern ungenügend

Den Umweltschutzorganisationen WWF und Global 2000 kritisieren die Vorschläge der politischen Parteien zur Ökostromförderung als "unzureichend und lückenhaft". Eine "Solarwende" dürfe nicht länger verzögert und der Photovoltaik müsse "deutlich rascher und ambitionierter" ausgebaut werden, lautet die Kritik.

Die Nicht-Regierungsorganisationen rufen anlässlich geplanter Beschlüsse im Nationalrat in dessen letzter Sitzung vor der Wahl in der kommenden Woche nach einer "Solar-Offensive". "Denn die bisher bekannten Förderkonzepte der Parlamentsparteien sind in dieser Hinsicht unzureichend und viel zu wenig ehrgeizig", kritisieren Global 2000 und WWF in einer Stellungnahme gegenüber der APA.