Ökosteuerreform sorgt für Oppositionskritik

Die geplante Öko-Steuerreform samt CO2-Bepreisung, wie sie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ab 2022 schrittweise einführen will, sorgt für Kritik der Opposition. Inhaltlich zeigen sich allerdings Unterschiede: Während die FPÖ vor einem "Abzockangriff auf die Mobilität der Österreicher" warnte, forderten die NEOS am Montag auch mehr Tempo ein.

FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker befürchtete in einer Aussendung, es seien wieder einmal die Autofahrer, auf die es die Bundesregierung "in ihrem grünideologischen Belastungswahn" abgesehen habe. Mit einer CO2-Besteuerung und steigenden Spritpreisen werde die gerade am Land oft alternativlose Fahrt mit dem Pkw zum Arbeitsplatz für Pendler unleistbar. Die ÖVP sei Komplize des "ökomarxistischen Klimawahnsinns" der Grünen.