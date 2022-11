Ökologisch und nachhaltig tagen im Festspielhaus

Kongresskultur Bregenz ist Vorreiter bei "Green Meetings".

Die Kongresskultur Bregenz (so nennt sich das landläufig als Festspiel- und Kongresshaus bekannte Unternehmen am Bodensee) ist für den Umbruch gewappnet. In den vergangenen Jahren wurde der Geschäftsbereich "Ökologisches und nachhaltiges Veranstalten" ausgebaut und trägt dafür u.a. das vom Lebensministerium verliehene Gütesiegel „Green Meetings“ für umweltbewusstes Management und soziales Handeln.