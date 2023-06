"Öko-Kunst" im Grätzl rund ums Kunst Haus Wien

Alienartige Figuren, die wie Geister aus einer zweifelhaften Zukunft wirken, liebenswürdige Vogelhaus-Prototypen und eine Videoinstallation, die von Klimaphänomenen erzählt: Drei von zahlreichen künstlerischen Arbeiten, die über vier Monate bei einem Spaziergang im Grätzl rund um das Kunst Haus Wien kostenlos zu erkunden sind. Während des Umbaus des Museums ladet dieses zur Open-Air-Ausstellung "Close/d", wie am Montag bei einem Medientermin berichtet wurde.

Als Kommentar zu letzterem kann etwa "0 - 24 h" von Anna Paul verstanden werden. Bei diesem Werk handelt es sich um einen Warenautomaten, der für einen Euro ein Gramm Superkleber auswirft. Die Videoinstallation "Suns Of The Cloud" von Christina Gruber, einer Gewässerökologin, beleuchtet dagegen die Auswirkungen von digitalen Netzwerken und ihren Infrastrukturen auf unsere Umwelt. Anita Fuchs präsentiert wiederum mit der Schaukasten-Installation "Blattvergesellschaftungen" 1,7 Millionen Jahre alte Fossilien. Am Donaukanal laden Stephanie Winter & Salon Hybrid mit einem amorphen Objekt, einem Erdaltar aus keramischen Material, zum Entdecken und Verweilen ein.

Mit "Close/d" trete man aus dem Museum hinaus in den öffentlichen Raum, so Riedl. "13 Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, Orte rund um das Museum zu bespielen und mit der Umwelt in Dialog zu treten" - in einem Fall auch über Literatur. Die lange leer stehende Räumlichkeit einer früheren Filiale der Molkerei Trösch (Krieglergasse 8, 1030 Wien) wird dabei zum Community Center, wo u.a. Infomaterial und Take-Away-Kunstposter aufliegen. In der Auslage hängen Bilder der Italienerin Flavia Mazzanti, die das Selbst und dessen dynamische Beziehung zur Umwelt erforschen.