ÖEHV-Team verliert WM-Testspiel gegen Deutschland 2:4

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste von zwei WM-Testspielen gegen Deutschland nach guter Leistung verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen dem Vize-Weltmeister mit 2:4 (1:2,1:0,0:2). Die Österreicher machten einen frühen 0:2-Rückstand wett, kassierten aber im Finish noch zwei Treffer.

Am Samstag (16.15 Uhr/live ORF Sport +) steigt in Zell/See das Retourspiel, in dem Teamchef Roger Bader hochkarätige Verstärkung durch rund ein Dutzend Spieler der beiden ICE-Finalisten Salzburg und KAC erstmals zur Verfügung hat.