ÖEHV-Team verliert in Riga neuerlich nach Penaltyschießen

Österreichs junges Eishockey-Nationalteam hat sich auch im zweiten Gastspiel in Riga stark präsentiert, aber nicht belohnt. So wie am Vortag verlor das ÖEHV-Team am Freitag gegen Lettland mit 2:3 nach Penaltyschießen (0:1,2:1,0:0,0:0,0:1). Nächster Testspielgegner im Hinblick auf die WM ab 10. Mai in Prag ist kommenden Donnerstag (19.00 Uhr in Ljubljana) und Freitag (18.00 Uhr in Villach) Slowenien.

Die Österreicher machten durch Nico Feldner (31.) und dem ersten Länderspieltreffer von Ian Scherzer (36.) zweimal einen Rückstand wett. In der Verlängerung konnte die Auswahl von Teamchef Roger Bader eine Überzahl nicht nutzen, ging aber im Penaltyschießen dank Emilio Romig und Feldner und zwei Paraden von Thomas Höneckl 2:0 in Führung. Danach gelang kein Treffer mehr, die Letten entschieden mit dem 14. Penalty das Spiel. Verteidiger Dominique Heinrich absolvierte sein 100. Länderspiel.

"Das waren zwei tolle Spiele. Natürlich wäre es schön gewesen eines davon zu gewinnen, aber wir haben in beiden Partien gepunktet und mit offenem Visier gespielt. Nach der kurzen Vorbereitung auf die zwei Testspiele und vor dem Hintergrund, dass einige Spieler ihr letztes Spiel vor drei bis fünf Wochen absolvierten, war da kämpferisch und taktisch viel drin. Das war ein guter Auftakt. Jetzt gilt es den nächsten Schritt zu machen", erklärte Bader, der für nächste Woche Dominic Zwerger, Benjamin Baumgartner, Henrik Neubauer, Nico Brunner und Philipp Wimmer neu dazu bekommt.