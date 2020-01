ÖHB-Männer weinten der Sensation gegen Spanien leise nach

Auch wenn sich Österreichs Handball-Männer am Samstagabend nicht unzufrieden zeigten: Angesichts des relativ knappen 26:30 gegen Titelverteidiger Spanien weinten sie der Sensation zumindest leise nach. "Spanien war über große Strecken in Reichweite", sagte Kapitän Nikola Bilyk. Auch Teamchef Ales Pajovic betonte, während der Partie überzeugt gewesen zu sein, "dass wir die Spanier schlagen können".

Letztlich war die rot-weiß-rote Fehlerliste in einer zumindest in der ersten Hälfte ausgeglichenen Partie zu lange. Mehrere verworfene Konter, Abspielfehler in der Offensive, unpräzise Zuspiele im Gegenstoß. "Spanien ist halt eine Weltklassemannschaft, die bestraft so etwas", resümierte Goalie Thomas Eichberger. Auch Pajovic war um eine Einordnung bemüht: "In so einem heißen Spiel passieren natürlich auch Fehler. Die Wurfquote kann nicht immer so gut sein wie in der Vorrunde. Ich finde es schön, dass wir gezeigt haben, dass wir mit den Besten spielen können. Wir reden hier vom Europameister."