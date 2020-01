ÖHB-Männer peilen mit Fans im Rücken bei EM den Aufstieg an

Für Österreichs Handball-Männer ist die gemeinsam mit Norwegen und Schweden ausgetragene Heim-EM die große Chance: Die ideale Möglichkeit, sich nach den enttäuschenden Auftritten bei der EM 2018 und WM 2019 mit dem Publikum im Rücken in eine Art Rausch zu spielen, der Erinnerungen an den die Heim-EM 2010 wach werden lässt. Doch die scheinbar harmlose Vorrundengruppe B hat ihre Tücken.

Tschechien zum Auftakt am Freitag (18.15 Uhr/live ORF 1), am Sonntag die Ukraine, am kommenden Dienstag schließlich Nordmazedonien - der große "Kracher" in der Österreich-Gruppe fehlt ganz offensichtlich. Die Chancen, auf Platz eins oder zwei zu landen und damit den Aufstieg in die Hauptrunde der besten Zwölf zu schaffen, scheinen gut. Von einer "g'mahten Wiesen" ist freilich keine Rede. Denn die Kontrahenten haben zwar allesamt keine Medaillen bei Großereignissen geholt und verfügen auch nicht über große Stars. Die Leistungsniveaus aller vier Teams sind aber recht vergleichbar.

Ein wichtiger Faktor sollen aus österreichischer Sicht auch die Fans werden. In der Wiener Stadthalle hofft der heimische Verband (ÖHB) an allen drei Spieltagen auf 10.000 Zuschauer - also ein ausverkauftes Haus. Schaffen Bilyk und Co. den Aufstieg, würde man in der altehrwürdigen Arena bleiben und es in der Hauptrunde voraussichtlich mit u.a. Deutschland, Spanien und Kroatien zu tun bekommen. Am mangelnden Fan-Zuspruch sollte es spätestens dann nicht mehr liegen.