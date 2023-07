ÖHB-Frauen bei WM gegen Norwegen, Südkorea und Grönland

Das Handball-Team der Frauen bekommt es bei der Weltmeisterschaft 2023 mit Gastgeber Norwegen, Südkorea und Grönland zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagnachmittag in Göteborg. Die Endrunde findet vom 29. November bis 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden statt. Österreich wird die Spiele der Gruppe C in der norwegischen Stadt Stavanger absolvieren.

Die ÖHB-Auswahl nimmt dank einer von der Internationalen Handball-Föderation (IHF) am Montag erhaltenen Wildcard an der Endrunde teil. Ein Jahr vor der Heim-EM 2024 bekommen die Schützlinge von Teamchef Herbert Müller damit die Möglichkeit, zum insgesamt 14. Mal in der Verbandsgeschichte eine Weltmeisterschaft zu bestreiten. Bei der bisher letzten Endrunde vor zwei Jahren erreichte Österreich den 16. Platz.