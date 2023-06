ÖH wählt neuen Vorsitz

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wählt am Freitag (23. Juni) einen neuen Vorsitz. Derzeit steht eine Koalition aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Fachschaftslisten (FLÖ) an der Spitze - das könnte sich aber teilweise ändern. Zwar sollen Rot und Grün weiter in der Exekutive vertreten sein, dritte Fraktion dürfte aber der Kommunistische StudentInnenverband - Linke Liste (KSV LiLi) werden.

Bei den ÖH-Wahlen Anfang Mai erreichte der VSStÖ als stärkste Fraktion 15 Mandate (plus eins). Dahinter folgen die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft mit unverändert zwölf Sitzen und die GRAS mit elf (minus eins). Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) kommen auf fünf Mandate (minus eins), die FLÖ auf vier (minus zwei), der KSV-LiLi auf drei (plus eins), der mit ihm konkurrierende andere Kommunistische StudentInnenverband - Kommunistische Jugend (KSV - KJÖ) unverändert sowie die neue Liste Who the F*ck is Herbert? auf je zwei und der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) wie bisher auf einen Sitz.

Für eine Mehrheit braucht es in der 55-köpfigen ÖH-Bundesvertretung 28 Stimmen. VSStÖ und GRAS kommen auf 26 Sitze - damit fehlen noch mindestens zwei Stimmen. Dem Vernehmen nach dürften diese vom KSV-LiLi kommen. Allerdings laufen die Verhandlungen noch, eine Koalitionsvereinbarung ist noch nicht unterzeichnet.

Amtsantritt für die neue ÖH-Spitze ist am 1. Juli. Die nächsten ÖH-Wahlen finden im Frühjahr 2025 statt.