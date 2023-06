ÖH bekommt neue Vorsitzende

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wählt am Freitag einen neuen Vorsitz. Bereits im Vorfeld vereinbart wurde dabei eine linke Koalition aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Kommunistischem StudentInnenverband - Linke Liste (LiLi). Derzeit steht eine Exekutive aus VSStÖ, GRAS und Fachschaftslisten (FLÖ) an der Spitze der 55-köpfigen ÖH-Bundesvertretung.

Das Studierendenparlament dürfte entweder VSStÖ-Spitzenkandidatin Nina Mathies oder GRAS-Spitzenkandidatin Sarah Rossmann zur ÖH-Chefin wählen. Bei der Anfang Mai mit einer Beteiligung von rund 21 Prozent zu Ende gegangenen ÖH-Wahl erreichte der VSStÖ als stärkste Fraktion 15 Mandate. Dahinter folgen die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft mit zwölf Sitzen und die GRAS mit elf. Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) kommen auf fünf Mandate, die FLÖ auf vier (minus zwei), der KSV-LiLi auf drei, der mit ihm konkurrierende andere Kommunistische StudentInnenverband - Kommunistische Jugend (KSV - KJÖ) sowie die neue Liste Who the F*ck is Herbert? auf je zwei und der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) auf einen Sitz.