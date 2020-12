ÖGK will nur noch 194 Mio. Euro Coronahilfe vom Bund

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat ihre Minuserwartung für heuer auf 194 Mio. Euro gesenkt, ebenso hoch soll ihrer Ansicht nach die Coronahilfe des Bundes für das Jahr 2020 ausfallen. Noch ist diese Zahl aus der November-Gebarungsvorschau aber nicht fix. Mit dem Bund sei vereinbart, das Vorliegen des endgültigen Gebarungsergebnisses im Mai 2021 abzuwarten, sagte der von Arbeitnehmerseite nominierte Obmann Andreas Huss am Dienstag.

Auch Egger sah Fortschritte, etwa in der Harmonisierung der bisher neun unterschiedlichen Krankenordnungen der Kassen. Man sei "wahrscheinlich nicht immer einer Meinung", im Vordergrund stehe aber der Versuch, für Weiterentwicklungen im Sinne der 7,2 Mio. versicherten zu sorgen. Die Vorgehensweise in den Verhandlungen mit dem Bund unterstützte er, als Unternehmer sei man dies gewohnt. Es gehe um nur rund ein Prozent des Budgets, daher könne man in aller Ruhe den kommenden Mai abwarten. Wichtig ist aus seiner Sicht, dass die Regierung Leistungskürzungen und Beitragserhöhungen ausgeschlossen habe.

Fertig ist bereits der österreichweite Gesamtvertrag für die Orthopädietechnik. In der Ergotherapie soll eine Rahmenvereinbarung bald stehen. In Probebetrieb ist derzeit die elektronische Visite per Video. Ist dieser erfolgreich, ist das Ausrollen in ganz Österreich geplant. Bereits geeinigt hat man sich auch auf neue Krankenstandsregeln. In die Infrastruktur wird ebenfalls investiert, rund 100 Mio. Euro fließen in das der Kasse gehörende Hanusch-Krankenhaus in Wien.