ÖGB will Arbeitszeit-Verkürzung durchsetzen

Der ÖGB beharrt auf einer Verkürzung der Arbeitszeit: "Wir werden das selbstverständlich vorantreiben, seriös diskutieren und durchsetzen", meinte Präsident Wolfgang Katzian am Mittwoch bei seiner programmatischen Rede im Rahmen des Bundeskongresses in Wien. Stehende Ovationen hatte es davor für den ukrainischen Gewerkschaftsführer Grygorii Osovyi gegeben, der die Veranstaltung besuchte.

Der zweite Tag des Kongresses hat das Programm für die kommenden fünf Jahre als Schwerpunkt. Die aus seiner Sicht wichtigsten Punkte wurden von Katzian erläutert. Ganz an die Spitze stellte er dabei die Forderung, die Verhinderung einer Betriebsratswahl mit dem Strafrecht zu bedrohen.

Im Fokus Katzians, der zuletzt zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbunds gewählt wurde, stand auch die EU. Es brauche eine stärkere Demokratisierung, eine Gegenbewegung zu autoritären Tendenzen. Was die Erweiterung der Union angeht, verlangte Katzian, dass die Entscheidung über einen Beitritt nicht nur auf Basis wirtschaftlicher Kriterien entschieden werde, sondern auch auf Basis von Gewerkschaftsrechten und Sozialstandards.

Beim Reizthema Arbeitszeit-Verkürzung hat der Gewerkschaftsbund darauf verzichtet, eine konkrete Zahl in sein Programm zu schreiben, das am Donnerstag abgestimmt wird. Die Zielrichtung ist für Katzian aber klar. In einer Zeit, wo die Digitalisierung noch nicht abgeschlossen und die Produktivität explodiert sei, werde man keine Gewerkschaft finden, die keine Verkürzung der Arbeitszeit wolle.