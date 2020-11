ÖGB Vorarlberg erzürnt über Aus für Hacklerregelung

PRO-GE Landesvorsitzender Wolfgang Fritz spricht bei der geplanten Abschaffung der Hacklerregelung von "mieser Abzocke".

Fritz wirft ÖVP "Wahlbetrug" vor

"Nach 45 Jahren sind die Beschäftigten oft am Ende ihrer Kräfte und haben auch ausreichend Beiträge einbezahlt. Es ist nur fair, dass dieser kleine Kreis an Betroffenen ohne Abschläge von bis zu 12,6 Prozent mit 62 Jahren in Frühpension gehen darf", hält Fritz einmal mehr fest. Der ÖVP wirft er "Wahlbetrug" vor, habe die Volkspartei doch vor der Wahl noch einer Neuauflage der Hacklerregelung zugestimmt. Mit Kritik spart Fritz auch an den Grünen nicht. "Erst will Landesrat Rauch mit einer Stilllegung der Industriebetriebe tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken und nun wird dem Raubzug der ÖVP auf PensionistInnen brav zugestimmt." Die Abschaffung der Hacklerregelung solle zudem still und heimlich über die Bühne gehen. Die ÖVP wird den Antrag am Freitag im Parlament einbringen und mit den Stimmen der Grünen beschließen – ohne parlamentarische Debatte.