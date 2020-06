ÖGB und Wirtschaftskammer für Verlängerung der Kurzarbeit

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer setzen sich für eine weitere Verlängerung der Kurzarbeit über den September hinaus ein. Dabei soll ein abgeändertes Modell zum Einsatz kommen. "Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen der Corona-Variante und dem herkömmlichen Kurzarbeitsmodell zu liegen kommen werden", sagt Katzian zur Zeitung "Österreich" (Sonntag).

"Die Corona-Kurzarbeit, die wir für alle Branchen konzipiert haben, läuft bis Mitte September. Danach brauchen wir ein neues Modell mit individuellen, branchenspezifischeren Lösungen", so Mahrer laut Vorabdruck in der Sonntagsausgabe der Zeitung. "Über diese neue Kurzarbeit beginnen wir jetzt Gespräche auf Sozialpartnerebene", kündigt er gemeinsam mit Katzian an.