ÖGB und AK: Steuerreform Nullsummenspiel für Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmervertreter vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Arbeiterkammer (AK) sehen in der von der türkis-grünen Regierung angekündigten Steuerreform - derzeit überschattet durch neue bekannt gewordene Ermittlungen etwa gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - praktisch ein Nullsummenspiel für Arbeitnehmer. Gleichzeitig erhielten größere Unternehmen "ungerechte Steuergeschenke". Die Chance auf eine Steuerstrukturreform sei verpasst worden.

"Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten die Kalte Progression zurück, Unternehmen erhalten Steuergeschenke", urteilte ÖGB-Volkswirtin Miriam Baghdady am Donnerstag in der ÖGB-Zentrale in Wien. "Die Körperschaftssteuersenkung steht notwendigen Zukunftsinvestitionen im Weg", kritisierte AK-Steuerexperte Dominik Bernhofer. "Der Standort braucht die Milliarde für Kinderbetreuung statt Konzerne." Viele Unternehmen hätten schon von den Coronahilfen profitiert, während Mitarbeiter wegen Kurzarbeit und Co Einkommenseinbußen hätten hinnehmen müssen.