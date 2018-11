ÖGB-Loacker fordert Rücknahme von "Husch-Pfusch-Gesetz"

ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker zum Zurückrudern der Regierung beim neuen Arbeitszeitgesetz: „Das Husch-Pfusch-Gesetz muss sofort weg, bevor noch mehr ArbeitnehmerInnen ihren Job verlieren!“

“Das neue Arbeitszeitgesetz der Bundesregierung ist gut zwei Monate nach Einführung schon wieder reparaturbedürftig”, konstatiert Norbert Loacker. Die ersten Betriebe würden bereits versuchen, wie von ihm erwartet, die im Gesetz festgehaltene „Freiwilligkeit“ beim 12-Stunden-Tag und bei der 60-Stunden-Woche zu umgehen. Solche Betriebe will die Regierung nun strafen.

„Das neue Arbeitszeitgesetz war von Anfang an nur dazu da, um die ArbeitnehmerInnen zu billigen Arbeitskräften zu machen“, wirft Loacker der Regierung bewusste Fehlinformation vor. „Die Abänderung mit einem Passus zur „Freiwilligkeit“ war nur ein weiteres Täuschungsmanöver. Die von der Regierung festgehaltene „Freiwilligkeit“ ist das Papier nicht wert, auf dem das festgehalten wurde“, ärgert sich der ÖGB-Landesvorsitzende.

Gerade hat ein Fall in Tirol wieder aufgezeigt, wie Betriebe die Freiwilligkeit, zu umgehen versuchen. „Es war von Anfang an klar, dass Betriebe das Gesetz zu ihren Gunsten ausnutzen werden und die ArbeitnehmerInnen die großen Verlierer sind. Jetzt von Regierungsseite so zu tun, als hätte man das nicht kommen gesehen, ist zynisch und eine Verhöhnung der ArbeitnehmerInnen“, findet Loacker klare Worte.