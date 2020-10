ÖGB fordert wegen Krise erneut weiteres Konjunkturpaket

Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) drängt angesichts der Coronakrise und der hohen Arbeitslosenzahlen erneut auf ein weiteres Konjunkturpaket. "Wann wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt, das zu tun", sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Montag im Ö1-"Morgenjournal" des ORF-Radio. Auf einen genauen Betrag für die Konjunkturspritze wollte sich Katzian nicht festlegen. Im September hatte er ein Konjunkturpaket in Höhe von "einigen Milliarden" gefordert.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch übten Kritik an den heutigen Aussagen des Bundeskanzlers. "Die Regierung hat sechs Monate zugeschaut, wie die Wirtschaft den Bach runtergeht, die Arbeitslosigkeit explodiert und der Kanzler hat betroffenen Menschen, die ihren Job verloren haben, das Gespräch verweigert", so Muchitsch am Montag in einer Aussendung. Die SPÖ fordert seit Monaten ein großes Konjunktur- und Investitionspaket. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch drängt auf "einen schonungslosen und ehrlichen Kassasturz" der beiden AMS-Vorstände Johannes Kopf und Buchinger bei der morgigen Sitzung des Sozialausschusses im Parlament. "Vor allem die AMS-Budgets 2021-2024 sind in einer Mittelfristvorschau hier von größtem Interesse."