ÖGB-Europavertreter Röpke neuer Chef von EU-Spitzengremium

Der Österreicher Oliver Röpke (52) wurde am Mittwoch zum neuen Präsidenten des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) gewählt. Die Wahl im Ausschussplenum war einstimmig mit zwei Enthaltungen. Er folgt in der Position der Österreicherin Christa Schweng, die den Posten seit 2020 inne hatte. Röpkes Mandat läuft zweieinhalb Jahre bis 2025. Bisher war er bereits Präsident der Arbeitnehmergruppe im EWSA, davor leitete er das ÖGB-Europabüro in Brüssel.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein beratendes Organ, in dem Arbeitgeber, Gewerkschaften, Landwirte, Verbraucher und andere Interessengruppen vertreten sind. Bevor Beschlüsse über die Wirtschafts- und Sozialpolitik gefasst werden, muss seine - unverbindliche - Stellungnahme eingeholt werden.

Röpke ist in Deutschland mit österreichischem Pass geboren und bei Hamburg aufgewachsen. Sein Jusstudium absolvierte er in Wien, später war er bei der Arbeiterkammer Wien sowie in der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe und persönlicher Dienst tätig. Im ÖGB-Europabüro startete Röpke im Jahr 2001, bis er 2008 dessen Leitung übernahm. Vor Röpke und Schweng hatte mit Anne-Marie Sigmund von 2004 bis 2006 bereits einmal eine Österreicherin den Vorsitz des Gremiums inne.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zeigte sich erfreut über die Wahl Röpkes. "Oliver Röpke ist ein anerkannter EU-Gewerkschafter, er ist super vernetzt in Europa und setzt sich seit Jahren mit voller Power für eine Stärkung der Arbeitnehmer:innenrechte ein. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm", teilte er in einer Aussendung mit.