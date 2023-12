Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 2023/2024

Die Stadtverwaltung bleibt heuer zwischen den Feiertagen geöffnet.

Das Büro der Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH pausiert über die Weihnachtsfeiertage. So ist das Büro in der Marktstraße 2 ab dem 23. Dezember 2023 bis einschließlich 7. Jänner 2024 geschlossen. Ab Montag, dem 8. Jänner 2024, um 9 Uhr sind die Mitarbeiter wieder gerne für Sie da.

Das Stadtarchiv ist derzeit generell nur auf Anfrage besuchbar. Wenden Sie sich hierzu gerne an E-Mail stadtarchiv@hohenems.at!

Zu klärende Angelegenheiten sind telefonisch oder per E-Mail mit den Stadtwerken zu klären: Bereitschaftsdienst, Tel. 0664/9661814 oder E-Mail stadtwerke@hohenems.at !

Ausnahme: An den Feiertagen am 25. und 26. Dezember 2023 sowie am 1. Jänner 2024 bleibt die Servicestelle geschlossen.