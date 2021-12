Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 2021/2022

Die Stadtverwaltung bleibt heuer zwischen den Feiertagen, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember 2021, geöffnet.

Das bedeutet, dass die Abteilungen vormittags vom 27. bis 30. Dezember 2021, für unaufschiebbare behördliche Wege geöffnet sein werden, nachmittags nur nach telefonischer Terminvereinbarung. Dasselbe gilt auch vom 3. bis 5. sowie am 7. Jänner 2022.

Das Büro der Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH pausiert über die Weihnachtsfeiertage. Von Freitag, dem 24. Dezember 2021, bis einschließlich Freitag, dem 7. Jänner 2022, hat das Büro in der Marktstraße 2 geschlossen. Ab Montag, dem 10. Jänner 2022, um 9 Uhr sind die Mitarbeiter wieder gerne für Sie da.

Das Stadtarchiv ist derzeit generell nur auf Anfrage besuchbar. Wenden Sie sich hierzu gerne an E-Mail stadtarchiv@hohenems.at !

Zu klärende Angelegenheiten sind bis auf Weiteres nur telefonisch oder per E-Mail mit den Stadtwerken zu klären: Bereitschaftsdienst, Tel. 0664/9661814 oder E-Mail stadtwerke@hohenems.at !

Ausnahme : Am 24. und 31. Dezember 2021 sowie am 7. Jänner 2022 bleibt die Servicestelle geschlossen.

Am 30. Dezember 2021 sowie am 6. Jänner 2022 findet kein Wochenmarkt am Schlossplatz statt. Wir bitten um Kenntnisnahme!