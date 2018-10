Öffnungszeiten Schuttannen-Gastronomie

Das Schiheim Schuttannen hat von Montag, dem 5. November bis einschließlich Freitag, dem 7. Dezember 2018, Betriebsurlaub. Ab Samstag, dem 8. Dezember 2018, ist es wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Auch der Berggasthof Schuttannen macht eine kleine Pause ab Montag, dem 5. November bis einschließlich Donnerstag, dem 6. Dezember 2018.

ACHTUNG: Allerdings hat der Berggasthof an zwei Wochenenden geöffnet, nämlich am 24. und 25. November sowie am 1. und 2. Dezember 2018. Ab 7. Dezember 2018 ist dann wieder zu den regulären Zeiten offen.