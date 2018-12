Öffentlicher Schuldenstand im dritten Quartal gesunken

Österreich hat im 3. Quartal 2018 weiter Schulden abgebaut, sowohl im Vorjahres-Vergleich wie auch gegenüber dem 2. Quartal 2018. Im Jahresvergleich ist der Rückgang erneut hauptsächlich dem weiteren Abbau der staatlichen Bad Banks zu verdanken. Die Staatsverschuldung betrug zum Stichtag 30. September 288,7 Mrd. Euro oder 75,6 Prozent des BIP, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Damit lag die Staatsverschuldung um vier Mrd. Euro unter dem Vorjahres-Wert (am Ende des Vorjahresquartals Q3/2017). Die Schuldenquote (öffentliche Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)) fiel in diesem Zeitraum um 4,3 Prozentpunkte. Grund dafür ist in erster Linie der weitere Abbau des öffentlichen Schuldenstand aus den Bankenpaketen (den sogenannten “Bad Banks”), wie es auf Nachfrage aus der Statistik Austria hieß: Während der Schuldenstand in diesem Bereich im dritten Quartal 2017 noch 15,7 Mrd. Euro betrug, sank dieser Wert zuletzt auf 11,19 Mrd. Euro.